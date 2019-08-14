Від 100 до 300 млн гривень збитків щомісяця, - в "Нафтогазі" розкритикували рішення Кабміну надати знижку на газ для Луганської ТЕС

Про це повідомляють у департаменті з комунікацій НАК "Нафтогаз України", інформує Цензор.НЕТ.

"Ця постанова є спробою здійснити приховане субсидіювання приватної компанії з державного бюджету. В цьому році 90% прибутку Нафтогазу за 2018 рік згідно з урядовим розпорядженням були перераховані до державного бюджету. Змушуючи Нафтогаз постачати газ приватній структурі за штучно заниженою ціною, уряд позбавляє доходів державний бюджет 2020 року", - сказано в повідомленні.

У НАК пообіцяли згідно зі ст. 11 Закону України "Про ринок природного газу", вимагати від держави компенсації збитків, понесених внаслідок виконання спеціальних обов’язків, накладених КМУ.

"Виконання урядового рішення лише у серпні спричинить збитки для Нафтогазу у розмірі понад 100 млн грн на місяць. При продовженні ситуації у зимовий період із зростанням ринкових цін та обсягів споживання сума збитків буде сягати 250-300 млн гривень щомісячно", - підкреслили в НАК.

В "Нафтогазі" нагадали, що Луганська ТЕС вже мала аналогічні проблеми в 2018 році. Тоді за рекомендацією уряду НКРЕКП встановила додатковий платіж на користь ТОВ "ДТЕК Східенерго". При цьому Луганська ТЕС отримувала газ на тих саме умовах, які діяли для інших підприємств, що мають право купувати газ Нафтогазу на пільгових умовах.

Раніше сьогодні стало відомо, що Кабмін вперше за всю історію зобов'язав "Нафтогаз" продавати газ на "ДТЕК Східенерго" за 2895 грн за тис. м куб., на 40% дешевше, ніж населенню.

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