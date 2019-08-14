Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
14.08.19 22:59

Росіянин, засуджений за участь у "Правому секторі", вийшов з колонії в Смоленській області

Російський активіст Денис Бахолдін, у грудні минулого року засуджений до 3,5 року за обвинуваченням в участі в "Правому секторі", вийшов на волю.

Росіянин, засуджений за участь у "Правому секторі", вийшов з колонії в Смоленській області

Про це повідомила його адвокат Світлана Сидоркіна, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

Бахолдін вийшов на свободу з виправної колонії №3 в місті Сафоново Смоленської області. У залік більшої частини терміну пішов час його перебування під вартою в слідчих ізоляторах Москви і Брянської області.

У грудні 2018 року Бахолдіна засудили до трьох з половиною років ув'язнення в колонії загального режиму за обвинуваченням в участі в діяльності організації, визнаної в Росії екстремістською (ч. 2 ст. 282.2 КК). За версією слідства, під час свого перебування в Україні Бахолдін був членом "Правого сектору", забороненого в Росії як "екстремістська організація".

Активіст був затриманий в березні 2017 року прикордонній зоні, коли прямував з України в Росію до матері. За словами Бахолдіна, його на 12 годин прикували наручниками до батареї, били по ногах і голові, вимагаючи зізнань. Він не дав жодних свідчень і відмовився від участі в слідчих діях.

Правозахисний центр "Меморіал" визнав Дениса Бахолдіна політв'язнем.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100