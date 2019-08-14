Затримання Гримчака не стосується його роботи в МінТОТ, - міністерство

Про це Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб заявило в Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"За інформацією, яка є у розпорядженні МінТОТ, затримання Юрія Гримчака не стосується діяльності Міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра", - сказано в повідомленні.

"Більш того, повідомлення в ЗМІ про затримання "помічника заступника міністра" також не є коректним, оскільки в штатному розкладі Міністерства немає посади "помічник заступника міністра". Згадана в ЗМІ особа не є працівником МінТОТ", - додали в міністерстві.

Заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака затримали ввечері 14 серпня співробітники СБУ, НАБУ і ГПУ. За даними слідчих, він вимагав у підприємця хабар у розмірі $1,1 млн. Гримчака і чоловіка, якого в пресрелізах СБУ і НАБУ називають його помічником, взяли "на гарячому" під час одержання $480 тисяч.

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Юрій Гримчак - політик, народний депутат Верховної Ради VI скликання від блоку "Наша Україна - Народна самооборона". Зараз - заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб.