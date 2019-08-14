Соромно за мого колишнього помічника Гримчака, - Луценко. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку генпрокурора в Фейсбук.
"Так, це правда. ГПУ і слідчі СБУ і НАБУ затримали за шахрайське заволодіння понад 1 млн дол. мого колишнього помічника і депутата Ю. Гримчака.
НСРД свідчить, що він і його помічники вимагали гроші за вплив на рішення суддів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовлених рішень.
Соромно за нього. Але це наочно показує, що в ГПУ - закон один для всіх", - написав Луценко.
Нагадуємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання хабара $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань".