У політв'язня Дудки погіршилося самопочуття, - син

У засудженого в окупованому Росією Севастополі у "справі "українських диверсантів" Володимира Дудки погіршується стан здоров'я в умовах Сімферопольського СІЗО №1. Про це виданню Крим.Реалії розповів його син Ілля Дудка, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, тиждень тому лікарі оголосили Володимиру Дудці результати медичного обстеження, яке проводили майже рік тому.

"8 серпня його (Володимира Дудку. - Ред.) викликали й усно оголосили результати медичного обстеження від 10 жовтня 2018 року. У цих результатах то кажуть, що у нього білий рубець у шлунку, що говорять про пережиту виразку шлунка. Також у нього аденома простати і пісок у нирках. Ці хвороби з'явилися у нього вже після арешту. Тато регулярно скаржиться на болі в області живота і паху. Лікар поцікавився, які ліки він приймає, але своє призначення не виписав. Тато написав заяву, щоб результати обстеження видали в письмовому вигляді мені й адвокатам. Я хочу з цими призначеннями сходити до уролога, щоб отримати інші ліки", - розповів Дудка-молодший.

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Він також планує звернутися до російського омбудсмена Тетяни Москалькової і її української колеги Людмили Денісової, щоб ті сприяли в проведенні нового медичного обстеження Володимира Дудки.

Під ФСВП Росії не коментують стан здоров'я Володимира Дудки.

Нагадаємо, 4 квітня підконтрольний Росії "Севастопольський міський суд" засудив обвинувачених нібито в підготовці диверсій на території окупованого Криму Володимира Дудку та Олексія Бессарабова до 14 років ув'язнення кожного.