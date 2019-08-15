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15.08.19 07:45

Гримчака затримано під час одержання хабаря від забудовника за вплив на Управління охорони культурної спадщини Мінкульту, - Бутусов

Заступника міністра з питань окупованих територій Юрія Гримчака затримано під час одержання хабаря в 480 тисяч доларів, це був перший внесок, загалом Гримчак зажадав за свої послуги від одного із забудовників 1,1 мільйона доларів.

Гримчака затримано під час одержання хабаря від забудовника за вплив на Управління охорони культурної спадщини Мінкульту, - Бутусов

Про це головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

"Один з найбільш вражаючих моментів - генеральний прокурор Юрій Луценко, у якого Гримчак працював помічником свого часу, виявляється, санкціонував арешт. І сам відразу після затримання заявив у фейсбуці, що підстави для затримання і висунення підозри є! Блискавична швидкість - яка свідчить про певну переконливу доказову базу. Генеральна прокуратура, яка взяла участь у затриманні, інформацію не "злила"", - пише журналіст.

Згідно з матеріалами справи, повідомляють джерела Цензор.НЕТ, Гримчак використовував свої зв'язки з керівництвом іншого міністерства - Управління охорони культурної спадщини та заповідників Міністерства культури.

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"Це управління, яке очолює Олександр Єпіфанов, давно відоме торгівлею дозволами на будівництво в історично-цінних місцях, насамперед у Києві. Якщо такого дозволу немає - будівництво незаконне. Ніби один підпис, а як же дорого він коштує. Гримчак виступив посередником у вирішенні корупційного питання", - зазначає Бутусов.

Операцію щодо Гримчака проводила СБУ, потім підключили НАБУ, працюють прокурори управління спецрозслідувань Генеральної прокуратури.

На думку головного редактора Цензор.НЕТ, причин чому справа Гримчака є резонансною і знаковою, дві.

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По-перше, попри численні повідомлення про корупцію в Мінкульті, жодного посередника і чиновника за всі останні роки затримано не було. Адже СБУ завжди була "в долі" в цих схемах - про що в грудні 2018-го навіть заявив один з великих забудовників Артур Мхітарян. А тут дещо все-таки змінилося - лише через два місяці після призначення Баканова і заміни деякиї вищих керівників СБУ, з'явився резонансний і вагомий результат.

По-друге, Юрій Гримчак є дуже відомим політичним діячем, він був одним з популярних спікерів на телеканалах, які активно підтримували експрезидента Петра Порошенка, критикував Володимира Зеленського.

"Це не остання підозра, яка буде висунута у цій справі", - пише Бутусов.

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Нагадуємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання хабаря $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань".

Генпрокурор Юрій Луценко на своїй сторінці у фейсбуці повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень"

Гримчака затримано під час одержання хабаря від забудовника за вплив на Управління охорони культурної спадщини Мінкульту, - Бутусов 01
Гримчака затримано під час одержання хабаря від забудовника за вплив на Управління охорони культурної спадщини Мінкульту, - Бутусов 02

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