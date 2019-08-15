Кабмін призначив директора київської спецшколи Горбачова на посаду освітнього омбудсмена

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти.

"Очевидно, що одразу почати з розгляду звернень він не зможе – спершу потрібно зайнятися розміщенням, пройти всі юридичні нюанси, набрати команду. Міністерство освіти і науки налаштоване максимально сприяти новому омбудсмену. Тому ми сподіваємось, що вже найближчим часом уся організаційна робота буде завершена і омбудсмен почне свою діяльність", – зазначила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Нагадуємо, що інститут освітнього омбудсмена створюється для захисту прав здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників. До посади освітнього омбудсмена виписано дуже чіткі вимоги. Зокрема, він не може поєднувати свою роботу з іншою діяльністю, окрім творчої та викладацької, має бути громадянином України, що проживає на території держави не менше 5 років, мати вищу освіту та відповідний досвід роботи, а також вільно володіти державною мовою.

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До призначення на посаду освітнього омбудсмена Горбачов працював директором спеціалізованої школи I-III ступенів №148 імені Івана Багряного з поглибленим вивченням української мови та літератури міста Києва.