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15.08.19 09:00

Кабмін призначив директора київської спецшколи Горбачова на посаду освітнього омбудсмена

Кабінет міністрів призначив директора київської школи Сергія Горбачова на посаду освітнього омбудсмена. Відповідне рішення ухвалено 14 серпня.

Кабмін призначив директора київської спецшколи Горбачова на посаду освітнього омбудсмена

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства освіти.

"Очевидно, що одразу почати з розгляду звернень він не зможе – спершу потрібно зайнятися розміщенням, пройти всі юридичні нюанси, набрати команду. Міністерство освіти і науки налаштоване максимально сприяти новому омбудсмену. Тому ми сподіваємось, що вже найближчим часом уся організаційна робота буде завершена і омбудсмен почне свою діяльність", – зазначила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Нагадуємо, що інститут освітнього омбудсмена створюється для захисту прав здобувачів освіти, педагогічних, науково-педагогічних та наукових працівників. До посади освітнього омбудсмена виписано дуже чіткі вимоги. Зокрема, він не може поєднувати свою роботу з іншою діяльністю, окрім творчої та викладацької, має бути громадянином України, що проживає на території держави не менше 5 років, мати вищу освіту та відповідний досвід роботи, а також вільно володіти державною мовою.

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До призначення на посаду освітнього омбудсмена Горбачов працював директором спеціалізованої школи I-III ступенів №148 імені Івана Багряного з поглибленим вивченням української мови та літератури міста Києва.

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