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15.08.19 07:38

Один український воїн загинув на Донбасі, за добу - 13 обстрілів найманців РФ, - штаб ОС

14 серпня збройні формування Російської Федерації та її найманці тринадцять разів порушили режим припинення вогню. З них двічі - із забороненої Мінськими угодами зброї: мінометів калібру 120 мм та 82 мм. Також противник обстрілював позиції Об'єднаних сил із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Один український воїн загинув на Донбасі, за добу - 13 обстрілів найманців РФ, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив дев'ять обстрілів:

- неподалік Пісків - зі стрілецької зброї;
- поблизу Лебединського - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- тричі в районі Гнутового - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- двічі неподалік Лебединського - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поблизу Водяного - з ручних протитанкових гранатометів;
- неподалік Миколаївки - із гранатометів різних систем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби найманці РФ 6 разів обстріляли позиції ЗСУ з крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, втрат немає, - пресцентр ОС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:

- поблизу Південного із західного напрямку шахти імені Гагаріна - з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- неподалік Новолуганського - із забороненої Мінськими угодами зброї - мінометів калібру 120 мм;
- у районі Зайцевого - із забороненої Мінськими угодами зброї - мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних гранатометів;
- поблизу Хутора Вільний - зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

Один український воїн загинув на Донбасі, за добу - 13 обстрілів найманців РФ, - штаб ОС 01

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