Один український воїн загинув на Донбасі, за добу - 13 обстрілів найманців РФ, - штаб ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив дев'ять обстрілів:
- неподалік Пісків - зі стрілецької зброї;
- поблизу Лебединського - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- тричі в районі Гнутового - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- двічі неподалік Лебединського - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
- поблизу Водяного - з ручних протитанкових гранатометів;
- неподалік Миколаївки - із гранатометів різних систем.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:
- поблизу Південного із західного напрямку шахти імені Гагаріна - з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;
- неподалік Новолуганського - із забороненої Мінськими угодами зброї - мінометів калібру 120 мм;
- у районі Зайцевого - із забороненої Мінськими угодами зброї - мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних гранатометів;
- поблизу Хутора Вільний - зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
"Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що від початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.