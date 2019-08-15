Один український воїн загинув на Донбасі, за добу - 13 обстрілів найманців РФ, - штаб ОС (оновлено)

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник здійснив дев'ять обстрілів:

- неподалік Пісків - зі стрілецької зброї;

- поблизу Лебединського - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- тричі в районі Гнутового - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- двічі неподалік Лебединського - з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- поблизу Водяного - з ручних протитанкових гранатометів;

- неподалік Миколаївки - із гранатометів різних систем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку доби найманці РФ 6 разів обстріляли позиції ЗСУ з крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї, втрат немає, - пресцентр ОС

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник здійснив 4 обстріли позицій Об'єднаних сил:

- поблизу Південного із західного напрямку шахти імені Гагаріна - з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

- неподалік Новолуганського - із забороненої Мінськими угодами зброї - мінометів калібру 120 мм;

- у районі Зайцевого - із забороненої Мінськими угодами зброї - мінометів калібру 120 мм та 82 мм, автоматичних гранатометів;

- поблизу Хутора Вільний - зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

"Унаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що від початку поточної доби ворожих обстрілів позицій Об'єднаних сил не зафіксовано.

Пізніше в пресцентрі ОС повідомили, що український військовослужбовець загинув унаслідок ворожого вогню по одному з опорних пунктів ЗСУ в районі населеного пункту Хутір Вільний.

"Учора наприкінці доби, нехтуючи Мінськими домовленостями про повне і безстрокове припинення вогню уздовж усієї лінії розмежування, російські окупанти відкрили вогонь по одному з наших опорних пунктів у районі населеного пункту Хутір Вільний. У результаті ворожого обстрілу дістав поранення, не сумісні з життям, військовослужбовець Збройних сил України.

Висловлюємо глибокі співчуття рідним та близьким загиблого", - йдеться в повідомленні.