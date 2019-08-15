ОБСЄ зафіксувала 87 вибухів у Донецькій і два - у Луганській областях

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті спецмісії ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла станом на 19:30 13 серпня 2019 року.

Так, згідно з даними, в Донецькій області місія констатувала збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши більше вибухів (87), якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (65 вибухів).

"Понад половину порушень режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південно-південний схід від н. п. Пищевик (підконтрольний урядові, 25 км на північний схід від Маріуполя), а також на південь і захід від н. п. Ясинувата (непідконтрольний урядові, 16 км на північний схід від Донецька)", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що в Луганській області місія констатувала зменшення кількості порушень режиму припинення вогню, зафіксувавши, серед іншого, 2 вибухи, якщо порівнювати з попереднім звітним періодом (жодних вибухів).

"Майже всі порушення режиму припинення вогню зафіксовано в районах на південь та схід від н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська)", - зазначено у звіті місії.