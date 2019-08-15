Росія перекинула до кордону США надзвукові бомбардувальники Ту-160

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Міноборони РФ.

Два стратегічні ракетоносці Ту-160 дальньої авіації ВКС Росії виконали тривалий безпосадочний переліт із пункту базування на аеродром Анадир.

Передислокація проведена "в межах планового льотно-тактичного навчання".

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За даними російського відомства, під час навчання будуть відпрацьовані завдання перебазування на оперативні аеродроми, а також польоти з виконанням дозаправки в повітрі. У заході задіяно близько 10 літаків Ту-160, Ту-95МС, Іл-78.

Аеродром Анадир розташований за 600 кілометрів від кордону США.