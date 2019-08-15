ОБСЄ втратила безпілотник у районі окупованого н.п. Обозне

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті спецмісії ОБСЄ в Україні на основі інформації, що надійшла станом на 19:30 13 серпня 2019 року.

"Здійснюючи політ БПЛА СММ малого радіуса дії на північній околиці н. п. Обозне (непідконтрольний урядові, 18 км на північ від Луганська), члени патруля чули 3 черги зі стрілецької зброї на відстані орієнтовно 3 км на північ", - йдеться в повідомленні.

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За оцінкою спостерігачів спецмісії, вогонь вівся у напрямку БПЛА, що пролітав орієнтовно за 3 км на північ від позиції патруля.

"Команда місії втратила керування БПЛА та не змогла повернути його", - йдеться у звіті спецмісії ОБСЄ.