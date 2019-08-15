СБУ приховувала матеріали, які розширювали список замовників нападу на Гандзюк, - Луценко

Про це повідомив Генпрокурор Юрій Луценко в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

"Ми планували закінчити слідство не пізніше минулої п'ятниці, і вручити Мангеру матеріали для ознайомлення. Але з'явилася нова людина, яка, імовірно, дасть нові свідчення, які, можливо, розширять кількість учасників змови", - повідомив він.

На уточнення, коли будуть надані свідчення, генпрокурор відповів: "Обіцяли один день, а чекаємо вже тиждень".

Луценко також сказав, що в цій справі є і погана новина.

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"Буквально вчора стало зрозуміло, що аналогічні покази, які ми чекаємо від свідка, вже є в СБУ, але в справі не перебували. Допит був прихований. Про це я сьогодні отримав рапорт. У показах свідка з посиланням на іншу людину йдеться про те, що покарати Катю ухвалили рішення на зустрічі, де, крім Мангера, були й інші люди", - розповів генпрокурор.

У п’ятницю, 16 серпня, має відбутися чергове судове засідання щодо Мангера. У четвер Шевченківський районний суд м. Києва розглядав скаргу адвокатів Мангера на постанову про припинення слідства щодо нього. У разі, якщо суд скасує постанову, Мангер зможе уникнути покарання, переконують активісти. Вони повідомили, що в четвер прокурори не прийшли на засідання.

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Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

4 грудня оголошено підозру раніше судимому громадянину Олексію Левіну. Пізніше Левіна оголосили в розшук.

28 січня 2019 року батько загиблої Віктор Гандзюк заявив, що з підозрюваним співпрацюють голова Херсонської облради, член партії "Батьківщина" Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації, член "Блоку Петра Порошенка" Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук.

11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

7 травня правоохоронці затримали 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк: В'ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Сергія Торбіна та Микиту Грабчука. Через кілька місяців обвинувачені визнали свою вину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

6 червня суд ухвалив вирок виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а Микиту Грабчука, який безпосередньо вилив на Гандзюк кислоту, - до 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський отримали вирок 4 роки ув'язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

15 лютого суд заарештував Мангера з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Того ж дня глава Херсонської облради вийшов із СІЗО під заставу, а 18 лютого він вийшов на роботу.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

31 травня Мангеру пом'якшили і продовжили запобіжний захід. 25 червня суд знову зобов'язав Мангера носити браслет і здати закордонний паспорт.

24 липня стало відомо, що ГПУ зупинила розслідування проти Мангера та Левіна у справі про вбивство Гандзюк.