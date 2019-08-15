Затримання Гримчака не пов'язане з його роботою в МінТОТ, - Тука

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Тука написав на своїй сторінці в мережі Facebook.

Тука зазначив, що затримана з ним особа не є працівником міністерства, а також наголосив, що Гримчак підозрюється в лобіюванні рішень працівниками інших держустанов, затримання заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій не стосується його роботи у відомстві.

"Подавайте інформацію коректно! 1. У Юрія Гримчака немає "помічників". 2. Та особа, яку називають "помічником", взагалі не є співробітником МінТОТ. 3. Юрій Гримчак підозрюється в лобіюванні певних рішень працівниками інших державних установ (суд та Мінкульт) і немає жодного стосунку до його службових обов‘язків", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання хабаря $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань".

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