Ми працюємо над впровадженням е-голосування на виборчому окрузі за кордоном, - держсекретар МЗС Заяць

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це повідомив державний секретар МЗС Андрій Заяць.

"Після президентських виборів 2019 року ми відразу звернулися до Кабінету Міністрів із пропозицією про впровадження електронного голосування, принаймні на виборчому окрузі за кордоном. Прем'єр-міністр України дав відповідне доручення Міністерству юстиції та Державному агентству електронного управління, які наразі спільно з нами й колегами з Центральної виборчої комісії розпочали відповідну роботу", - сказав він.

Водночас Заяць зазначив, що до обговорення технології поки що не перейшли.

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За його словами, електронне голосування в рази збільшить кількість тих, хто зможе проголосувати, зменшить витрати на організацію голосування, полегшить логістику й суттєво розвантажить закордонні установи України.

"Ми розуміємо, що є і ризик втручання, а рівень захисту персональних даних має бути дуже продуманим. З одного боку виборець повинен себе чітко ідентифікувати, але при цьому реалізовувати своє право таємниці голосування", - додав дипломат.

Держсекретар зазначив, що активно вивчається досвід Естонії в запровадженні цієї системи голосування.