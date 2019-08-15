У 13 штатах США влада подала до суду на адміністрацію Трампа через жорсткість правил видачі віз і грін-карт, - The Hill

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це пише The Hill.
Як заявив генеральний прокурор Вашингтона Роберт Фергюсон, таке рішення Трампа і його адміністрації може зруйнувати мрії багатьох людей, які бажають стати американцями.
Крім того, за його словами, це рішення може нашкодити тим, хто вже живе в США, залишивши їх без дому та медичної допомоги.
"Ідея адміністрації Трампа ясна: якщо ви багаті, то ласкаво просимо, якщо ви бідні, то ні", - йдеться в заяві Ферюсона.
Позов також підтримав губернатор Вашингтона Джей Інслі.
"Вашингтон завжди буде підтримувати іммігрантів, і ніякі дії з боку адміністрації Трампа, ні справами, ні словами, не зможуть це змінити", - сказав Інслі.
Правило, яке запропонував помічник Дональда Трампа Стівен Міллер, спрямоване проти тих людей, які прибувають в США і розраховують на отримання державної допомоги.
В адміністрації США зазначили, що розраховують на те, що охочі стати громадянами країни самі зможуть стати на ноги.
"Якщо людина бідна, то їй потрібно підготуватися до того, щоб стати самодостатнім жителем США", - заявив виконувач обов'язків керівника бюро у справах надання громадянства та імміграції Кен Куччінеллі.
Нововведення має набути чинності 15 жовтня.
Нагадаємо, в лютому 2018 року Трамп створив центр з відбору іммігрантів. Американський лідер неодноразово заявляв, що США необхідний більш ретельний відбір іммігрантів, щоб захиститися від тероризму та організованої злочинності.