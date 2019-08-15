У 13 штатах США влада подала до суду на адміністрацію Трампа через жорсткість правил видачі віз і грін-карт, - The Hill

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на НВ, про це пише The Hill.

Як заявив генеральний прокурор Вашингтона Роберт Фергюсон, таке рішення Трампа і його адміністрації може зруйнувати мрії багатьох людей, які бажають стати американцями.

Крім того, за його словами, це рішення може нашкодити тим, хто вже живе в США, залишивши їх без дому та медичної допомоги.

"Ідея адміністрації Трампа ясна: якщо ви багаті, то ласкаво просимо, якщо ви бідні, то ні", - йдеться в заяві Ферюсона.

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Позов також підтримав губернатор Вашингтона Джей Інслі.

"Вашингтон завжди буде підтримувати іммігрантів, і ніякі дії з боку адміністрації Трампа, ні справами, ні словами, не зможуть це змінити", - сказав Інслі.

Правило, яке запропонував помічник Дональда Трампа Стівен Міллер, спрямоване проти тих людей, які прибувають в США і розраховують на отримання державної допомоги.

В адміністрації США зазначили, що розраховують на те, що охочі стати громадянами країни самі зможуть стати на ноги.

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"Якщо людина бідна, то їй потрібно підготуватися до того, щоб стати самодостатнім жителем США", - заявив виконувач обов'язків керівника бюро у справах надання громадянства та імміграції Кен Куччінеллі.

Нововведення має набути чинності 15 жовтня.

Нагадаємо, в лютому 2018 року Трамп створив центр з відбору іммігрантів. Американський лідер неодноразово заявляв, що США необхідний більш ретельний відбір іммігрантів, щоб захиститися від тероризму та організованої злочинності.