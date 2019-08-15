16 посад послів України залишаються вакантними, - МЗС

"Наразі, якщо не брати до уваги тих 11 колег, яких кілька тижнів тому звільнили з посад, то в нас щонайбільше п’ять вакантних посад послів. І я не включаю посаду посла в Російській Федерації", - сказав держсекретар МЗС України Андрій Заяць в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Він додав, що процес оновлення посольського корпусу триватиме.

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"Новопризначений міністр із президентом працюватимуть над тим, щоб обрати гідних людей і, я впевнений, що вже на початку 2020 року розпочнуться призначення нових глав дипломатичних представництв України за кордоном", - резюмував Заяць.