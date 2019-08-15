США не відкидали кілька кандидатур на посаду посла України, - секретар МЗС Заяць

Про це повідомив в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" державний секретар Міністерства закордонних справ України Андрій Заяць, передає Цензор.НЕТ.

"Інформація про те, що кілька кандидатур було запропоновано на посаду посла, а американська сторона їх відхилила, не відповідає дійсності", - сказав він.

Також дипломат уточнив, що процес відбору та узгодження кандидатури посла дуже делікатний, а МЗС використовує ретельний підхід до відбору кандидатів.

Говорячи про візит президента України на сесію Генеральної асамблеї ООН, Заяць зазначив, що його підготовку курирує постійний представник при ООН Володимир Єльченко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 16 посад послів України залишаються вакантними, - МЗС

За його словами, паралельно з цим проводиться робота з підготовки візиту президента в США.

"Можу запевнити, що організація візиту триває, незважаючи на те, що посла Чалого вже звільнено з посади", - додав дипломат, уточнивши, що підготовку здійснюють і в апараті міністерства, і в посольстві у Вашингтоні.

"Посольство у Вашингтоні є одним із найчисельніших, там працюють професіонали з величезним досвідом. Крім того, є люди в апараті міністерства, наприклад із департаменту Америки, а також куратор - заступник міністра, які мають необхідні знання з питань двостороннього порядку денного", - розповів держсекретар.