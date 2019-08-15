Унаслідок потрійної ДТП на Львівщині госпіталізовано сімох осіб, зокрема двох дітей, - ОДА

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби Департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.

Повідомляється, що 14 серпня, близько 15:00 на автодорозі "Київ-Чоп", поблизу с. Тухолька Сколівського району, водій автомобіля BMW, 1987 року народження, мешканець Полтавської області, виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із зустрічним автомобілем KIA SORENTO під керуванням мешканця м. Київ, 1965 року народження, що призвело до ще одного зіткнення із зустрічним автомобілем BMW під керуванням водія 1981 року народження.

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Унаслідок ДТП сімох осіб із травмами різного ступеня важкості (1 особа у важкому стані), зокрема двох дітей (2011 та 2014 року народження) госпіталізовано до Сколівської ЦРЛ.

Обставини події встановлюються.



