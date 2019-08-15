"Жодних перешкод, окрім питання графіка", - Тейлор про зустріч Зеленського і Трампа

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він заявив в інтерв'ю "Європейській правді".

"Жодних перешкод, окрім питання графіка. Обидва президенти явно зацікавлені в зустрічі, але обидва - зайняті люди, знайти час було непросто", - заявив Тейлор.

Він додав, що не знає про чутки з приводу невдоволення США призначенням Андрія Богдана главою Офісу Президента.

"73% віддали голоси за Зеленського, і це дуже потужна підтримка. Він має повне право добирати свою команду, обирати тих, хто йому радитиме, і будь-які рішення у цій царині - то не наша справа", - заявив посол.

"Жодних оцінок чи заяв про команду президента України від США не буде. Важливі не персоналії, а рішення, дії української влади. І якщо Зеленський лишатиметься прихильним до демократичної України, якщо він і далі буде мати на меті вирішення проблем із очолюваними Росією військами на Донбасі, буде протидіяти Росії і на Донбасі, і в Криму, якщо він просуватиме реформи - то це буде саме те, чого ми прагнемо", - зазначив він.

Як повідомлялося, в червні Зеленський отримав запрошення від Трампа відвідати США з офіційним візитом. Також 1 вересня лідери багатьох країн, зокрема президенти України і США, приїдуть до Польщі на заходи в зв'язку з 80-ми роковинами початку Другої світової війни.

Раніше Президент США Дональд Трамп заявив, що президент України Володимир Зеленський буде запрошений у Білий дім.

Виступаючи перед журналістами в Білому домі, Трамп також сказав, що вважає Зеленського "дуже розумним хлопцем" і що він може укласти угоду з російським президентом Володимиром Путіним.

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