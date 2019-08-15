США цікава пропозиція Зеленського розширити "нормандський формат", - Тейлор

Про це заявив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор в інтерв'ю виданню "Європейська правда".

"Президент Зеленський вже порушив це питання - тому так, ця можливість розглядається. Зеленський пояснив: оскільки "нормандський формат" не має успіху, не привів до якихось результатів, то він пропонує запросити американців або, наприклад, британців приєднатися до "Нормандії" . Ми вважаємо, що це цікава пропозиція", - сказав він.

Також Тейлор зазначив, що необхідна позиція всіх учасників переговорів у "нормандському форматі".

"Можу сказати, що нам це (розширення переговорного формату. - Ред.) цікаво. На переговорах з цього приводу США представляє Курт Волкер (спецпредставник Держдепартаменту США по Україні, - ред.), і він також говорить, що зацікавлений в таких змінах і вже веде розмови з цього приводу", - розповів дипломат.

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Нагадаємо, 6 серпня, під час обстрілу українських позицій біля Павлополя Донецької області загинули четверо військовослужбовців: старший матрос Олександр Шарко, матрос Владислав Рак, солдат Сергій Шандра, матрос Василь Курдов з 36-ї окремої бригади морської піхоти ВМС ЗСУ.

У зв'язку з цим Президент України Володимир Зеленський закликав найближчим часом провести саміт "нормандської четвірки", в яку входять Україна, Німеччина, Франція і РФ.

7 серпня глава держави провів нараду з главами силових відомств. Після цього на брифінгу він розповів про свою телефонну розмову з президентом РФ Путіним. Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Франції Еммануелем Макроном, під час якого закликав Макрона терміново зібратися в нормандському форматі, той пообіцяв узгодити зустріч із Меркель і Путіним.