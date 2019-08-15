Ми не погоджуємо проєкти будівництва чи реконструкції будівель в історично населених місцях, - Мінкультури про справу Гримчака

Про це йдеться в повідомленні міністерства, передає Цензор.НЕТ.

"З 1 січня 2019 року, з набуттям чинності змін до чинного законодавства, на період до затвердження у встановленому порядку історико-архітектурного опорного плану Мінкультури не має жодних правових підстав погодження будь-якого нового будівництва на території історично населених місць, у тому числі м. Києва. Отже, будь-які звинувачення чи підозри щодо зловживань з питань містобудівних перетворень працівниками Мінкультури є безпідставними, надуманими та такими, що не базуються на жодній з норм права. Міністерство не погоджує проєкти будівництва чи реконструкції будівель в історично населених місцях, у тому числі в м. Києві", - йдеться в роз'ясненні Мінкультури щодо інформації з приводу затримання заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гримчак і його спільник вимагали хабар за вплив на посадовців Мінкультури та КМДА, - ГПУ

Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання хабаря $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань".

Прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Фейсбук повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб заявило про те, що затримання Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра. У міністерстві уточнили, що повідомлення про затримання "помічника заступника міністра" не є коректним, оскільки в штатному розкладі МінТОТ немає посади "помічник заступника міністра".