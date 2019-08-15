Дівчата продемонстрували кращі результати державної підсумкової атестації, ніж юнаки, - УЦОЯО

"Гендерної нерівності істотної між учасниками зовнішнього незалежного оцінювання ми не спостерігаємо. Водночас приємно зазначити, що наші дівчата наполегливіші і їхні результати на достатньому і високому рівні трошки кращі, ніж у юнаків .... Так чи інакше, дівчата в школі у нас вчаться краще", - сказав виконувач обов'язків директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко на пресконференції в четвер у Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як приклад було наведено результати державної підсумкової атестації з української мови, згідно з якими високий рівень тестування показали 17,8% дівчат і лише 6,6% юнаків.

На достатньому рівні іспити склали 32,8% дівчат і 21,7% юнаків, середній рівень продемонстрували 39,5% дівчат і 47,8% юнаків, а початковий - 9,9% дівчат і 23,8% юнаків.

З інших предметів результати за гендерною ознакою розподілилися приблизно таким самим чином.

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Крім того, в УЦОЯО зазначили, що, як і в попередні роки, кращі результати показують випускники гімназій, ліцеїв і колегіумів. Найгірші результати показують установи профосвіти.

У регіональному розрізі, лідером за кількістю абітурієнтів, які отримали результати держатестації на високому рівні, - Київ і Черкаська область. Останніми в списку успішності значаться Закарпатська, Рівненська та Чернівецька області.