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15.08.19 12:30

Польські скаути вшанували подвиг воїнів УНР, які захищали Варшаву від Червоної армії, - глава Всеукраїнського Патріотичного руху "Гідність нації" Тесля

У Польщі вшанували пам'ять воїнів армії УНР, які брали участь у захисті Варшави під час радянсько-польської війни 1919-1921 років.

Польські скаути вшанували подвиг воїнів УНР, які захищали Варшаву від Червоної армії, - глава Всеукраїнського Патріотичного руху "Гідність нації" Тесля

Про це на сторінці в Facebook написав голова Всеукраїнського Патріотичного руху "Гідність нації" Володимир Тесля.

"Хочу подякувати польським скаутам за сьогоднішню акцію з вшанування воїнів УНР, які допомогли зупинити більшовицьке нашестя із захоплення Варшави.
Саме цей зразок спільного українсько-польського героїзму у боротьбі з московською агресією змусив Кремлівську ЧК виробити "стратегію підбурювання українського й польського народів", – написав він.

За словами Володимира Теслі, зближення Києва та Варшави допоможе в боротьбі з російською агресією.

"Нехай сьогоднішнє "Полум'я Братства" запалить усвідомлення того, що тільки спільно наші народи можуть успішно протистояти підлій агресії Московського імперіалізму!" – зазначив він.

Нагадаємо, Варшавська битва, відома також як "Чудо на Віслі" – одна з визначальних битв радянсько-польської війни 1919-1921 років, у якій Польща змогла зупинити наступ Червоної армії та здійснити черговий перелом у ході війни. Результат Варшавської битви привів до збереження Польщею незалежності.

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