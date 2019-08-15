Польські скаути вшанували подвиг воїнів УНР, які захищали Варшаву від Червоної армії, - глава Всеукраїнського Патріотичного руху "Гідність нації" Тесля

Про це на сторінці в Facebook написав голова Всеукраїнського Патріотичного руху "Гідність нації" Володимир Тесля.

"Хочу подякувати польським скаутам за сьогоднішню акцію з вшанування воїнів УНР, які допомогли зупинити більшовицьке нашестя із захоплення Варшави.

Саме цей зразок спільного українсько-польського героїзму у боротьбі з московською агресією змусив Кремлівську ЧК виробити "стратегію підбурювання українського й польського народів", – написав він.



За словами Володимира Теслі, зближення Києва та Варшави допоможе в боротьбі з російською агресією.



"Нехай сьогоднішнє "Полум'я Братства" запалить усвідомлення того, що тільки спільно наші народи можуть успішно протистояти підлій агресії Московського імперіалізму!" – зазначив він.



Нагадаємо, Варшавська битва, відома також як "Чудо на Віслі" – одна з визначальних битв радянсько-польської війни 1919-1921 років, у якій Польща змогла зупинити наступ Червоної армії та здійснити черговий перелом у ході війни. Результат Варшавської битви привів до збереження Польщею незалежності.