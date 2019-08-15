Катастрофа Іл-76: родичі загиблих нагадали про заслугу військових прокурорів у засудженні генерала Назарова

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в коментарі УНН заявила громадська діячка, сестра загиблого в авіакатастрофі Іл-76 бійця Іляна Гайдук, коментуючи ініціативу заступника голови Офісу Президента Руслана Рябошапки.

Вона уточнила, що завдяки зусиллям військової прокуратури генерал-майор Віктор Назаров постав перед судом і був засуджений на 7 років за авіакатастрофу над Луганськом, у якій загинули 40 українських військовослужбовців і 9 членів екіпажу.

"Ми знаємо, що був вплив попередньої влади. Зокрема, головнокомандувача з приводу захисту Назарова. Та попри це військова прокуратура довела справу до суду. Процес не завершено, але результатом роботи військової прокуратури ми задоволені.

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Я не впевнена, що ми мали б результат, якби розслідування справи про збитий Іл-76 вела цивільна прокуратура. Діям військових мають надавати оцінку військові фахівці. Саме тому ліквідувати військову прокуратуру в країні, на території якої триває війна, йдуть бойові дії, не можна", - наголосила вона.

Система військової юстиції діє у США, Ізраїлі, Італії та інших країнах, продовжила Гайдук.

"Перш ніж щось прибирати - потрібно вивчити досвід інших країн. Вивчити результативність роботи військової прокуратури в Україні. А вона є. Тому я вважаю, що такі необдумані кроки робити не можна", - підкреслила Гайдук.

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Подібної думки й батько загиблого 24-річного десантника Павла Ніконова Сергій. У коментарі УНН він повідомив, що Назарова засудили лише завдяки військовим прокурорам.

"Ну, приберете ви військову прокуратуру, а що натомість? Хто буде розслідувати злочинні дії військових, таких як Назаров? Адже якби не військові прокурори - Назарова б не засудили. Цією справою "від" і "до" займалися військові прокурори, і вони свою роботу виконали на всі 100%", - наголосив він.

Нагадаємо, п'ять років тому, 14 червня 2014 року, над Луганськом прихильники "ЛНР" збили літак-транспортник Іл-76. На борту перебувало 40 десантників і 9 членів екіпажу. Усі загинули.

За висновком військово-тактичної криміналістичної експертизи, гарантувати безпеку перельоту Іл-76 у контрольований бойовиками Луганськ був зобов'язаний начальник штабу АТО генерал-майор Віктор Назаров. Військова прокуратура звинувачувала генерала, який на момент трагедії очолював штаб АТО, у службовій недбалості. За версією прокуратури, Назаров знав про можливий теракт, але все-таки відправив літак на виліт.

У березні 2017 року Назарова засуджено до 7 років ув'язнення.

З вироком Назаров не згоден і подав апеляцію. І продовжував службу в ЗСУ. 5 серпня поточного року він подав рапорт про звільнення з ЗСУ за власним бажанням.