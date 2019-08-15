Біометричний паспорт дитині можна оформити від самого народження, - ДМС

Про це повідомляє пресслужба Державної міграційної служби, передає Цензор.НЕТ.

"Якщо плануєте подорож за кордон - оформити біометричний паспорт дитині можна від самого народження", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що забрати готовий паспорт може один з батьків (зі своїм паспортом та свідоцтвом про народження дитини) або інша особа за наявності нотаріально завіреної довіреності.

Вартість дитячого закордонного паспорта становить 682 грн. за 20 робочих днів і прискорений варіант - 1034 грн. 7 робочих днів.

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"Дитину будь-якого віку можуть сфотографувати в міграційній службі при подачі документів, але якщо у вашої дитини (віком до 12 років) з фотографуванням можуть виникнути проблеми: лякається фотоспалаху, не може всидіти на місці, не закривати очей більше 2 секунд або дитина перебуває в даний момент в місцях відпочинку, лікування, тощо, ми рекомендуємо скористатися послугами фотоательє та принести нам одну фотокартку", - зазначають у відомстві.

Серед вимог до фото - розмір 10х15 сантиметрів; зображено 70% обличчя; білий фон, ніяких сторонніх предметів; чіткі контури; без дефектів.

До фото потрібно додати наступні документи: оригінал свідоцтва про народження; ІПН (якщо є); паспорт одного з батьків.