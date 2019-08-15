Україна вимагає від Росії звільнити українських політв'язнів Кольченка і Бекірова, - Зеленко

Про це у своєму Twitter написала речниця МЗС України Катерина Зеленко, інформує Цензор.НЕТ.

"Російський суд відхилив клопотання українського політв'язня Олександра Кольченка про переведення на виправні роботи замість ув'язнення в колонії. Росія посилює свої репресивні заходи проти тих, хто виступає за свободу і справедливість. Свободу Кольченку", - йдеться в повідомленні.

Також Зеленко закликала звільнити ще одного політв'язня - кримськотатарського активіста Едема Бекірова.

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"Зараз важливо висвітлити погіршуваний стан здоров'я Едема Бекірова, кримського татарина з інвалідністю (I група – ред.), затриманого російською окупаційною владою за абсолютно сфабрикованими обвинуваченнями. Ми вимагаємо від Росії звільнити Едема Бекірова, який потребує термінової медичної допомоги", - наголосила Зеленко.

Нагадаємо, українського режисера Олега Сенцова і активіста Олександра Кольченка затримали в Криму 10 травня 2014 року. Їх звинуватили в підготовці терактів, Кольченка засудили до 10 років позбавлення волі, а Сенцова - до 20.

31 травня 2018 року Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити Сенцова. 7 червня Кольченко припинив голодування через погіршення стану його здоров'я: у нього впав рівень цукру в крові, став непритомніти, втратив 10 кг ваги.

Нагадаємо, жителя селища Новоолексіївка Херсонської області Едема Бекірова затримали російські силовики на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Пізніше його доставили в будівлю ФСБ Росії в окупованому Сімферополі. Підконтрольний Кремлю "Київський районний суд" Сімферополя заарештував Бекірова.

11 червні 2019 року Європейський суд з прав людини зобов'язав окупаційну владу Криму перевести політв'язня Бекірова в лікарню.

27 липня Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова звернулася до російського омбудсмена Тетяни Москалькової з проханням невідкладно забезпечити медичною допомогою утримуваного в окупованому Криму кримського татарина Едема Бекірова, якому стає дедалі гірше.

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