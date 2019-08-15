Ми не приховували матеріали, які розширювали кількість замовників нападу на Гандзюк, - СБУ

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє пресслужба СБУ.

"Служба безпеки України не приховувала ніяких матеріалів, які могли розширити кількість замовників нападу на Катерину Гандзюк", - йдеться в повідомленні.

В СБУ розповіли, що допит свідка, який показав, що, зі слів іншої особи, йому відомо про те, що варіанти незаконного, у тому числі насильницького впливу на Катерину Гандзюк, обговорювалися у Херсоні в липні 2018 року за участі кількох осіб, відбувся 5 березня 2019 року. Слідчі й оперативні співробітники СБУ відразу розпочали перевірку цих та інших важливих обставин, про які також повідомив свідок, через проведення відповідних заходів.

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Вищевказаний протокол допиту свідка долучений до матеріалів кримінального провадження № 22019000000000102 за підозрою Мангера В.М. і Левіна О.О. у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 121 КК України, проти Катерини Гандзюк.

"Також копію вказаного протоколу допиту долучено до матеріалів кримінального провадження № 22019000000000101 за обвинуваченням Павловського І.В. – том № 3 аркуші справи 56-63, які за супровідним листом № 6/5100 від 04.07.2019 направлено до Генеральної прокуратури України", - зазначили в пресслужбі.

"Таким чином твердження Генерального прокурора України, поширене у мережі Інтернет, є помилковим. Служба безпеки України під процесуальним керівництвом Генеральної прокуратури України продовжує вживати всі можливі і необхідні заходи з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування обставин нападу на Катерину Гандзюк", - підсумували у відомстві.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою. 4 листопада потерпіла померла в лікарні.

4 грудня оголошено підозру раніше судимому громадянину Олексію Левіну. Пізніше Левіна оголосили в розшук.

28 січня 2019 року батько загиблої Віктор Гандзюк заявив, що з підозрюваним співпрацюють голова Херсонської облради, член партії "Батьківщина" Владислав Мангер, голова Херсонської обласної державної адміністрації, член "Блоку Петра Порошенка" Андрій Гордєєв та його заступник Євген Рищук.

11 лютого главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк.

7 травня правоохоронці затримали 5 підозрюваних у нападі на Гандзюк: В'ячеслава Вишневського, Віктора Горбунова, Володимира Васяновича, Сергія Торбіна та Микиту Грабчука. Через кілька місяців обвинувачені визнали свою вину, а прокуратура змінила їм підозру з убивства на умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень.

6 червня суд ухвалив вирок виконавцям. Координатора нападу на Гандзюк Сергія Торбіна засудили до 6 років і 6 місяців позбавлення волі, а Микиту Грабчука, який безпосередньо вилив на Гандзюк кислоту, - до 6 років в'язниці. Володимир Васянович та В'ячеслав Вишневський отримали вирок 4 роки ув'язнення, Віктор Горбунов - 3 роки.

15 лютого суд заарештував Мангера з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Того ж дня глава Херсонської облради вийшов із СІЗО під заставу, а 18 лютого він вийшов на роботу.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.

31 травня Мангеру пом'якшили і продовжили запобіжний захід. 25 червня суд знову зобов'язав Мангера носити браслет і здати закордонний паспорт.

24 липня стало відомо, що ГПУ зупинила розслідування проти Мангера та Левіна у справі про вбивство Гандзюк.