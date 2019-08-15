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15.08.19 13:34

"Тристороння контактна група з вирішення конфлікту в Нагірному Карабасі засідає в Мінську вже 29-й рік. Тільки тут так не буде, тут сюжет інший", - Безсмертний

Колишній парламентер від України в Тристоронній контактній групі Роман Безсмертний вважає, що збройний конфлікт на Донбасі не буде заморожений, оскільки відкритий канал поставки зброї.

"Тристороння контактна група з вирішення конфлікту в Нагірному Карабасі засідає в Мінську вже 29-й рік. Тільки тут так не буде, тут сюжет інший", - Безсмертний

Про це він розповів в інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.

Відповідаючи на запитання про те, що буде далі з Мінськими переговорами, він відповів:

"Якось буде. Тристороння контактна група з вирішення конфлікту в Нагірному Карабасі засідає в Мінську вже 29-й рік. Тільки тут так не буде, тут сюжет інший. Тут конфлікт не піддається заморожуванню. Я сказав би навіть так: заморозка конфлікту на Донбасі взагалі може стати мрією. Цей конфлікт не буде замороженим, тому що відкритий канал постачання зброї", - заявив Безсмертний.

Читайте також: Після загибелі 4 військових на Донбасі ми мали скликати ОБСЄ, ТКГ, вийти з Мінського процесу і перекрити КПВВ, але в підсумку Зеленський зателефонував Путіну, - Безсмертний

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