"Тристороння контактна група з вирішення конфлікту в Нагірному Карабасі засідає в Мінську вже 29-й рік. Тільки тут так не буде, тут сюжет інший", - Безсмертний

Про це він розповів в інтерв'ю BBC, передає Цензор.НЕТ.
Відповідаючи на запитання про те, що буде далі з Мінськими переговорами, він відповів:
"Якось буде. Тристороння контактна група з вирішення конфлікту в Нагірному Карабасі засідає в Мінську вже 29-й рік. Тільки тут так не буде, тут сюжет інший. Тут конфлікт не піддається заморожуванню. Я сказав би навіть так: заморозка конфлікту на Донбасі взагалі може стати мрією. Цей конфлікт не буде замороженим, тому що відкритий канал постачання зброї", - заявив Безсмертний.