У 2021 році випускники проходитимуть державну підсумкову атестацію у формі ЗНО із чотирьох предметів, - УЦОЯО

Про таку перспективу повідомив виконувач обов'язків директора Українського центру оцінювання якості освіти Валерій Бойко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Перспектива 21-го року. Фактично зараз є бачення наступного: на відміну від 2020-го і поточного року випускники, які будуть завершувати здобуття повної загальної середньої освіти в 21-му році, матимуть обов’язково пройти державну підсумкову атестацію не з трьох, а з чотирьох предметів. Два предмети - українська мова та математика - будуть обов’язковими для всіх незалежно від типу навчального закладу… І добровільно з двох предметів можна буде обрати або історію України, або іноземну мову. І четвертий предмет на вибір абітурієнта - з того переліку, який є незмінним вже декілька років", - сказав Бойко.

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Він додав, що тести з української мови та математики будуть дворівневими.