Кабмін затвердив план заходів із відзначення Дня Незалежності України

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Кабінету міністрів України.

Планом заходів передбачено проведення 23 серпня до Дня Державного Прапора України у місті Києві, інших населених пунктах та закордонних дипломатичних установах України офіційної церемонії урочистого підняття Державного Прапора України, а також культурно-мистецької події "День прапора" на Софійській площі у місті Києві.

24 серпня, у День Незалежності України, передбачено проведення урочистостей за участю представників центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, народних депутатів України, представників іноземних держав, міжнародних організацій, духовенства, громадськості, а також організацію та проведення урочистих заходів в інших населених пунктах України.

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"Відбудеться покладання квітів до пам'ятників, пам'ятних знаків та місць поховань видатних діячів українського державотворення, борців за незалежність України, загиблих учасників Революції Гідності, учасників антитерористичної операції та ін.", - йдеться в повідомленні

Крім того, заплановано проведення інформаційно-освітніх та патріотично-виховних заходів, спрямованих на поширення знань про події та персоналії багатовікової історії українського державотворення, тематичних міжнародних наукових, науково-практичних конференцій, круглих столів, фотодокументальних виставок, присвячених 28-й річниці проголошення у 1991 році Незалежності України.

Закордонні дипломатичні установи України проведуть урочисті заходи, пов'язані з відзначенням 28-ї річниці Незалежності України, у тому числі за участю представників української діаспори.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 9 липня президент Володимир Зеленський заявив, що параду на День Незалежності на Хрещатику цього року не буде. 300 млн гривень, які могли б піти на його проведення, виплатять військовослужбовцям у вигляді премій, пообіцяв глава держави.

Голова Верховної Рада Андрій Парубій закликав українців вийти 24 серпня на парад, щоб ушанувати подвиг українських героїв.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв шукати кошти, яких вистачило б і на проведення параду, і на виплати військовослужбовцям. Але в підсумку 15 липня Зеленський підписав указ про святкування Дня Незалежності, який не передбачає проведення параду.

30 липня глава Офісу Президента Андрій Богдан заявив, що замість параду на День Незалежності відбудеться Хода гідності - "захід у європейському стилі".