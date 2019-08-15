"Пишіть мені у ФБ", - Нефьодов закликав громадян повідомляти йому безпосередньо про корупцію на митниці

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

"Якщо у вас митниця вимагає хабарі - пишіть мені напряму в ФБ, якщо хтось бігає по регіонах і розповідає, що треба збирати гроші Нефьодову, - це жуліки. Здавайте жуліков мені. Якщо хтось розповідає, що "домовився із зеленими і тепер наглядає за розмитненням чого" - це мутанти. Здавайте їх Олексію Гончаруку і Давиду Арахамії", - написав Нефьодов.

Водночас він додав, що якщо хтось із його нових підлеглих думає, що їхній бізнес якось від нього сховається, то вони помиляються: "Це лише питання часу… Але якщо хтось митникам дзвонить із будь-яких органів із "порадами" кого і як розмитнювати - тепер ми живемо по новому і ці поради йдуть лісом".

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"Колеги, я безальтернативно очікую від вас відповіді "вибачте, тепер це не працює, порадьтесь із своїм керівництвом, хай вони набирають голову Держмитслужби". Якщо хтось буде розмитнювати щось по командам інших людей - буде звільнений. Якщо хтось на вас тисне - пишіть мені напряму", - резюмував Нефьодов.

Кабінет Міністрів у грудні 2018 року ухвалив рішення реорганізувати Державну фіскальну службу України шляхом поділу її на державні податкову і митну служби. За підсумками конкурсного відбору глави податкової служби Кабмін 8 травня призначив її керівником Сергія Верланова, який раніше обіймав посаду заступника міністра фінансів України. Конкурс на посаду глави митної служби із середини квітня поточного року був заблокований рішенням Окружного адміністративного суду Києва за позовом народного депутата з фракції "Блок Петра Порошенка" Андрія Антонищака.

Після розблокування конкурсу 5 липня Кабмін призначив першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова керівником Державної митної служби.