"Шукаємо розумних і цілеспрямованих", - у Зеленського відкрили конкурс на посади голів РДА в семи областях України

"Нові вакансії в LIFT! Ми вже провели величезну роботу для пошуків крутих фахівців у Херсонській області. Але країна сама себе не побудує, і ми знову розпочинаємо відкритий конкурс на посади голів РДА", - зазначено в повідомленні "Команди Зеленського", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Шукаємо розумних і цілеспрямованих керівників на посади голів районних державних адміністрацій у Київській, Львівській, Луганській, Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській та Донецькій областях", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський звільнив 11 голів райдержадміністрацій у Львівській області