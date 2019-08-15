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15.08.19 15:52

"Шукаємо розумних і цілеспрямованих", - у Зеленського відкрили конкурс на посади голів РДА в семи областях України

В онлайн-проєкті команди президента України Володимира Зеленського LIFT відкрили конкурс на посади голів районних державних адміністрацій (РДА) у Київській, Львівській, Луганській, Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській та Донецькій областях.

"Шукаємо розумних і цілеспрямованих", - у Зеленського відкрили конкурс на посади голів РДА в семи областях України

"Нові вакансії в LIFT! Ми вже провели величезну роботу для пошуків крутих фахівців у Херсонській області. Але країна сама себе не побудує, і ми знову розпочинаємо відкритий конкурс на посади голів РДА", - зазначено в повідомленні "Команди Зеленського", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Шукаємо розумних і цілеспрямованих керівників на посади голів районних державних адміністрацій у Київській, Львівській, Луганській, Закарпатській, Івано-Франківській, Житомирській та Донецькій областях", - йдеться в повідомленні.

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