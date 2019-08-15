ОВК 210 зобов'язана надати уточнений протокол до 16 серпня, - ЦВК

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЦВК, таке рішення Комісія ухвалила на засіданні в четвер.

За інформацією Центрвиборчкому, Шостий апеляційний адміністративний суд 14 серпня залишив без змін рішення Чернігівського окружного адмінсуду від 10 серпня 2019 року про визнання протиправними дій ОВК округу №210 щодо складання протоколу цієї комісії з позначкою "Уточнений", складеного нею 6 серпня 2019 року, і зобов'язав цей окружком визнати недійсним голосування на виборчій дільниці №740243 згаданого округу №210.

"З огляду на викладене, Комісія під час нинішнього засідання прийняла протокольне рішення щодо зобов'язання зазначеної ОВК розглянути питання про внесення змін до встановлених підсумків голосування в ОВК №210, з урахуванням згаданого вище судового рішення", - сказано в повідомленні.

Читайте також: Кандидат у депутати по 210 округу Коровченко звинуватив ЦВК у бездіяльності і звернувся в ДБР

Отже, як повідомили в ЦВК, ця комісія зобов'язана розглянути питання про внесення змін до встановлених підсумків голосування в ОВК, скласти протокол з позначкою "Уточнений" і транспортувати його в ЦВК не пізніше 12:00 16 серпня 2019 року.

Згідно з інформацією на сайті ЦВК, за результатами підрахунку голосів виборців в окрузі №210 переміг самовисуванець Сергій Коровченко, за якого віддали свої голоси 21,23% виборців (16 тис. 536 голосів). Його найближчий конкурент, самовисуванець Борис Приходько заручився підтримкою 21,11% виборців (16 тис. 438 голосів).

Між тим 12 серпня Чернігівський окружний адміністративний суд розглянув позов Приходька і зобов'язав окружну виборчу комісію в цьому окрузі визнати недійсним голосування на дільниці №740243 в геріатричному пансіонаті.

14 серпня Велика палата Верховного суду залишила без задоволення апеляційну скаргу кандидата в народні депутати Приходька на рішення Касаційного адмінсуду, яким позивачу відмовлено в задоволенні його вимог про визнання протиправною бездіяльність ЦВК.