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15.08.19 16:21

Михайличенка призначено на пост головного тренера київського "Динамо"

Головним тренером ФК "Динамо" Київ призначено Олексія Михайличенка, який останнім часом обіймав посаду спортивного директора клубу.

Михайличенка призначено на пост головного тренера київського "Динамо"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті київського футбольного клубу.

"Уже в п'ятницю, 16 серпня, Олексій Михайличенко проведе перше тренування з командою", - йдеться в повідомленні.

До тренерського штабу Олексія Олександровича увійде його колишній партнер по "Динамо" Вадим Євтушенко. Про решту помічників головного тренера буде повідомлено додатково.

Зазначається, що Олексій Олександрович уже очолював "Динамо" у 2002-2004 рр. Під його керівництвом "біло-сині" двічі стали чемпіонами України, а також по одному разу виграли Кубок та Суперкубок країни.

Нагадаємо, вчора Футбольний клуб "Динамо" (Київ) припинив співпрацю з головним тренером Олександром Хацкевичем після нічиєї 3:3 у матчі-відповіді з бельгійським "Брюгге", що завадило киянам продовжити боротьбу за Лігу Чемпіонів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Динамо" в Києві зіграло внічию з "Брюгге" і не потрапляє до Ліги Чемпіонів

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