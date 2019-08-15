Коригувальник обстрілу Маріуполя виходить на свободу за "законом Савченко", - Аброськін

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці в мережі Facebook повідомляє перший заступник глави Нацполіціі України В'ячеслав Аброськін.

"Засуджений на 9 років покидьок Кірсанов, корегувальник вогню по мікрорайону Східний у Маріуполі, сьогодні виходить на свободу. Він відбував покарання за вироком суду, але згідно з "законом Савченко", сьогодні виходить на свободу", - йдеться в повідомленні.

"І кричати вже запізно, кричати потрібно було, коли цей ганебний закон за наявною інформацією лобіювала група "злодіїв в законі" та лідерів злочинних організацій, а сьогодні винний у вбивстві 30 мирних мешканців Маріуполя та пораненні 117 наших громадян виходить на волю", - зазначив Аброськін.

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Коригувальник терористів Валерій Кірсанов відбув 9-річний термін за 4,5 року.

Нагадаємо, співробітники СБУ затримали Кірсанова 24 січня 2015 року. У 2016 році його засудили до 9 років позбавлення волі, однак він подав апеляцію і тепер справа розглядається повторно. 27 березня 2018 суд залишив Кірсанова під вартою до 25 травня.

21 червня 2019 року Кірсанова повторно засудили до 9 років ув'язнення.