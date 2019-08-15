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15.08.19 17:17

Я не підтримую підхід, де Україні радять кого призначати чи звільняти в антикорупційних органах, - Тейлор про Холодницького

Тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що не підтримує підхід, де Україні радять кого призначати чи звільняти в антикорупційних органах.

Я не підтримую підхід, де Україні радять кого призначати чи звільняти в антикорупційних органах, - Тейлор про Холодницького

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив в інтерв'ю "Європейській правді".

"Не наша справа радити Україні, кого призначати, а кого звільняти. Я не буду робити це з тієї причини, що ми тоді напевно помилимося. Ми недостатньо розумні для цього, адже українці здатні значно краще за нас побачити і зрозуміти минуле і майбутнє конкретної людини (яка претендує на ту чи іншу посаду. - Ред.)", - зазначив Тейлор.

На уточнення журналістів про те, що США неодноразово давали поради Україні, зокрема заявляли, що особисто Назар Холодницький є перешкодою для ефективної роботи САП, Тейлор відповів:

"А я такий підхід не підтримую. У мене інше бачення. Є мета - боротьба з корупцією. Є структури, створені для цього. І це ваше завдання - шукати людей, здатних досягти цієї мети, організувати конкурс, відібрати кандидатів. Я в цьому брати участь не буду", - сказав Тейлор.

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