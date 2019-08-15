У Порошенка готують подання до КС, щоб звільнити мене з посади директора ДБР, - Труба

Як інформує Цензор.НЕТ, про це директор ДБР Роман Труба повідомляє в своєму Telegram.

"Там (у Порошенка. - Ред.) вважають, що президент не мав права делегувати своїх представників до конкурсної комісії з обрання директора ДБР і його заступників, а також призначати мене на посаду", - йдеться в повідомленні.

Труба зазначає, що закон про ДБР розробляли депутати Порошенка, за нього голосувала його фракція, а він сам, на посту президента, його підписав.

Три роки тому Порошенко делегував своїх представників до складу конкурсної комісії, яка безперебійно працювала 3 роки, і питань до неї, за словами Труби, у експрезидента не виникало.

"Ця комісія, за задумом депутатів БПП, вибирає не тільки директора ДБР і його заступників, а ще близько 160 працівників ДБР керівної ланки і управління внутрішнього контролю. Однак призначення цих переможців вони чомусь не заперечують", - пише директор ДБР.

"Чи є логіка в цих діях? Звичайно - вона дуже "політична": оскільки Порошенко не може вплинути на мене для закриття 12 проваджень, учасником яких він є, отже потрібно знайти спосіб, щоб прибрати мене з посади. Але не можна звільнити всіх слідчих ДБР, всіх прокурорів ГПУ, які здійснюють контроль, не можна змінити всі закони. Хоча до Закону про ДБР у нас є дуже багато запитань - занадто професійні юристи його готували", - підсумував Труба.

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