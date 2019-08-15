Ринок лотерей генерує величезну кількість чорного налу, який отримують певні групи людей, - Гетманцев

Про це обраний депутат від "Слуги народу", ймовірний майбутній глава комітету парламенту з питань податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"Це питання справді одне з пріоритетних, не тільки виходячи з сум, які надходитимуть до бюджету у разі легалізації. Вони відносно невеликі, хоч і обчислюються мільярдами. Швидше, йдеться про соціальну значущість цього питання. Ми дуже багато їздили по регіонах, і люди нас часто запитували про те, коли закриють гральні заклади, кількість яких іноді перевищує всі допустимі межі", - сказав обраний нардеп.

За його словами, вже зараз існують технічні можливості для контролю ринку азартних ігор і лотерей за допомогою електронних сервісів.

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"Закон "Про державні лотереї" був ухвалений ще в 2012 році. Минуло сім років, а ліцензійні умови під цей закон державою так і не прийняті. Тому що стан ринку, який зараз є, вигідний. Це генерація у величезній кількості чорного налу, який отримують певні групи людей", - пояснив Гетманцев.

Наявність на вулицях міст гральних закладів обраний депутат назвав - "тестом на вошивість" для влади. За останні 5 років, за оцінками Гетманцева, вони тільки "ще більше розвинулися і продовжують працювати в чорну".

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"Потрібні обмеження щодо розміщення гральних закладів. Вони не мають бути в житлових багатоквартирних будинках, біля шкіл, лікарень, дитячих садків. Якщо ринок азартних ігор легалізують, потрібен дуже жорсткий, підвищений державний контроль за роботою операторів. Тут не потрібно соромитися", - підсумував Гетманцев.

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