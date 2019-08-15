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15.08.19 19:08

СБУ заблокувала схему автобусних перевезень на окуповану Луганщину через територію РФ

Співробітники Служби безпеки України блокували механізм незаконних пасажирських перевезень з тимчасово окупованих районів Луганщини на підконтрольну українській владі територію і в зворотному напрямку.

СБУ заблокувала схему автобусних перевезень на окуповану Луганщину через територію РФ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що нелегальний бізнес організували двоє мешканців Стаханова, які мали українські дозвільні документи для здійснення міжнародних перевезень з безстроковим терміном дії. Пізніше ділки зареєструвалися як суб'єкти господарювання в "ЛНР". За оперативною інформацією, зловмисники платили "податки і збори" в "бюджет" псевдодержавного утворення.

Для здійснення незаконних перевезень вони залучили вісьмох жителів Стаханова і Харкова як водіїв. Автобуси з пасажирами прямували в РФ через тимчасово неконтрольовану українською владою ділянку державного кордону і в'їжджали в Україну через пункти пропуску.

Під час санкціонованих слідчих дій у Харкові в житлових приміщеннях і транспортних засобах фігурантів провадження правоохоронці вилучили документи та інші речові докази протиправної діяльності.

Наразі слідчі СБУ двом учасникам незаконних перевезень повідомили про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України, а також наклали арешт на транспортний засіб. Фігурантам справи обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком на 60 діб.

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