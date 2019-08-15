Справу соратника Черновецького Кримчака призначено до розгляду по суті, - САП

Підготовче засідання у справі відбулося в Шевченківському районному суді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Суд призначив цю справу до розгляду по суті і передав матеріали кримінального провадження в колегію суддів, які здійснюють розгляд в іншому провадженні - щодо незаконного заволодіння депутатом Київської міської ради Сергієм Кримчаком і його двоюрідним братом земельними ділянками на території міста Києва вартістю понад 2,1 млн гривень і легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом", - сказано в повідомленні.

Дату наступного засідання буде повідомлено додатково.

Читайте також: Завершено досудове розслідування у справі махінацій із землею депутата Київради з команди Черновецького Кримчака, - САП

Нагадаємо, 13 вересня 2017 року детективи Національного антикорупційного бюро затримали Кримчака. За версією слідства, він у 2010-2011 роках, перебуваючи на посаді секретаря комісії Київради з питань земельних відносин та маючи доступ до інформації про наявність у столиці земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності, організував злочинну схему заволодіння трьома із них загальною вартістю понад 3, 5 млн гривень.

15 вересня Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді утримання під вартою Кримчака з альтернативою застави 1,4 млн гривень.

18 вересня Кримчак вніс заставу і вийшов зі слідчого ізолятора.

Кримчак одружений з внучкою колишнього прем'єр-міністра України Віталія Масола (1994-1995), входив у "молоду команду" колишнього мера Києва Леоніда Черновецького.