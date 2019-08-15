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15.08.19 19:38

Прикордонника затримали на Одещині під час продажу наркотиків товаришеві по службі, - військова прокуратура. ФОТО

В Одеській області під час збуту наркотичних засобів затримано військовослужбовця Ізмаїльського прикордонного загону.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу військової прокуратури Південного регіону.

Прикордонника затримали на Одещині під час продажу наркотиків товаришеві по службі, - військова прокуратура 01

19 липня правоохоронці зафіксували факт збуту молодшим сержантом К. канабісу вагою 7 г. іншому військовослужбовцю Ізмаїльського прикордонного загону.

У четвер, 15 серпня, він вдруге передав іншому військовослужбовцю 1 пакетик з речовиною біло-рожевого кольору, після чого був затриманий у порядку ст. 208 КПК України. Правоохоронці вилучили грошові кошти в сумі 1400 грн, отримані військовим за збут наркотичного засобу.

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Прикордонника затримали на Одещині під час продажу наркотиків товаришеві по службі, - військова прокуратура 02

Військова прокуратура готує затриманому повідомлення про підозру у вчиненні кримінального злочину, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України, а також звернення до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу.

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