Газ для Луганської ТЕС не продаватимуть за пільговою ціною

Таке рішення було прийнято в четвер, 15 серпня, на спеціальній урядовій нараді. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Урядовийпортал".

У нараді взяли участь керівництво Міністерства енергетики та вугільної промисловості і представник президента в Кабміні Андрій Герус.

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"Під час наради прийнято рішення про забезпечення суб'єктів генерації енергоносіями без застосування регульованої спеціальної ціни. Відповідне рішення буде прийнято на черговому засіданні Уряду. Одночасно НЕК "Укренерго" доручено прискорити реалізацію проекту будівництва другої лінії енергозабезпечення", - сказано в повідомленні.

Представник президента в уряді Андрій Герус прокоментував рішення на своїй сторінці в Facebook.

"Хороші новини - "Нафтогаз" не продаватиме газ для "ДТЕК Східенерго" (Луганська ТЕС) за спеціальною пільговою ціною. Отже, збитків у розмірі 100-200 млн грн на місяць для державної компанії, а отже, для держави, не буде", - написав він.

Напередодні, в середу, 14 серпня Кабмін вперше за всю історію зобов'язав "Нафтогаз" продавати газ на "ДТЕК Східенерго" за 2895 грн за тис. м. куб., на 40% дешевше, ніж населенню.

У відповідь на це в "Нафтогазі" заявили, що таке рішення щомісяця завдаватиме від 100 до 300 млн гривень збитків.