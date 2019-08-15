Від початку доби найманці РФ 7 разів порушили перемир'я на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 6 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

неподалік Гнутового - зі станкового протитанкового гранатомета;

біля Павлополя - з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів;

в районі Пищевика - з автоматичного гранатомета;

біля Водяного - з ручного протитанкового гранатомета;

неподалік Опитного - з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 1 обстріл:

біля Південного - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

14 серпня збройні формування Російської Федерації і її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. З них двічі - із забороненої мінськими угодами зброї: мінометів калібру 120 мм і 82 мм. Також противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів одного з наших опорних пунктів у районі населеного пункту хутір Вільний один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув.

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Факти вогню зафіксовано в районі населених пунктів Піски, Лебединське, Гнутове, Водяне, Миколаївка, Південне, Новолуганське, Зайцеве, Хутір Вільний.

Вчора представники Національної поліції і Національної гвардії зі складу Об'єднаних сил розкрили 2 пограбування, 10 крадіжок, 2 шахрайства, 3 факти незаконного поводження з вогнепальною зброєю і 20 фактів незаконного поводження з наркотичними засобами.

Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхало понад 21 000 осіб і більше 2 тисяч транспортних засобів. У зворотному напрямку лінію розмежування перетнули 20 982 особи і 2 534 транспортні засоби. В пропуску через лінію розмежування було відмовлено 40 особам.