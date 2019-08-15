Від початку доби найманці РФ 7 разів порушили перемир'я на Донбасі, втрат немає, - пресцентр ОС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ОС.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 6 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- неподалік Гнутового - зі станкового протитанкового гранатомета;
- біля Павлополя - з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів;
- в районі Пищевика - з автоматичного гранатомета;
- біля Водяного - з ручного протитанкового гранатомета;
- неподалік Опитного - з підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник зробив 1 обстріл:
- біля Південного - з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
14 серпня збройні формування Російської Федерації і її найманці 13 разів порушили режим припинення вогню. З них двічі - із забороненої мінськими угодами зброї: мінометів калібру 120 мм і 82 мм. Також противник обстрілював позиції Об'єднаних сил з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих обстрілів одного з наших опорних пунктів у районі населеного пункту хутір Вільний один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил загинув.
Факти вогню зафіксовано в районі населених пунктів Піски, Лебединське, Гнутове, Водяне, Миколаївка, Південне, Новолуганське, Зайцеве, Хутір Вільний.
Вчора представники Національної поліції і Національної гвардії зі складу Об'єднаних сил розкрили 2 пограбування, 10 крадіжок, 2 шахрайства, 3 факти незаконного поводження з вогнепальною зброєю і 20 фактів незаконного поводження з наркотичними засобами.
Через контрольні пункти в'їзду-виїзду на контрольовану Об'єднаними силами територію в'їхало понад 21 000 осіб і більше 2 тисяч транспортних засобів. У зворотному напрямку лінію розмежування перетнули 20 982 особи і 2 534 транспортні засоби. В пропуску через лінію розмежування було відмовлено 40 особам.