23 комітети замість 27: підготовча депутатська група пропонує зменшити кількість парламентських комітетів. ПЕРЕЛІК

Таке рішення було ухвалено на засіданні підготовчої депутатської групи в четвер у Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, пропонується сформувати такі парламентські комітети:

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики; Комітет з питань бюджету; Комітет з питань економічного розвитку; Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики; Комітет з питань освіти, науки та інновацій; Комітет з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, деокупації Криму, прав людини, національних меншин, міжнаціональних відносин; Комітет з питань цифрової трансформації; Комітет з питань правової політики; Комітет з питань аграрної та земельної політики; Комітет з питань антикорупційної політики; Комітет з питань правоохоронної діяльності; Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг; Комітет з питань транспорту та інфраструктури; Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування; Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки; Комітет з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування; Комітет з питань екологічної політики та природокористування; Комітет з питань свободи слова; Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України; Комітет з питань зовнішньополітичної політики та міжпарламентського співробітництва; Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом; Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів; Комітет з питань молоді та спорту.

Отже, кількість комітетів ВР скорочено з 27 до 23, а також скасовано спецкомісію з приватизації.

Водночас на засіданні підготовчої групи порушувалося питання про створення тимчасової спеціальної комісії у справах ветеранів, за яким консенсус серед депутатів не було знайдено. Тому це питання буде пізніше додатково розглянуто на засіданні профільної підгрупи.

Також підготовча депутатська група вирішила розширити перелік запрошених осіб на урочисте засідання. Зокрема, крім представників диппредставництв передбачається запросити і делегатів від міжпарламентських міжнародних організацій, в яких Україна бере участь.

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