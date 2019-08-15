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15.08.19 20:32

"Акциз - 2019": в Харкові податківці вилучили партію контрафактних сигарет вартістю 1 млн грн. ФОТО

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Харківській області спільно з прикордонниками під процесуальним керівництвом Харківської місцевої прокуратури №1 і прокуратури Харківської області вилучили з незаконного обігу велику партію контрафактних сигарет.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

Акциз - 2019: в Харкові податківці вилучили партію контрафактних сигарет вартістю 1 млн грн 01

В рамках проведення операції "Акциз - 2019" та розслідування кримінального провадження за ч.1 ст. 204, ст. 227 КК України було встановлено, що на території обласного центру в складському приміщенні однієї з логістичних компаній зберігається партія незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Акциз - 2019: в Харкові податківці вилучили партію контрафактних сигарет вартістю 1 млн грн 02

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За результатами санкціонованого обшуку вилучено, накладено арешт і передано на зберігання 29,4 тис. пачок незаконно виготовлених контрафактних сигарет без марок акцизного податку України вартістю 1 млн грн.

Акциз - 2019: в Харкові податківці вилучили партію контрафактних сигарет вартістю 1 млн грн 03

Триває слідство.

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