"Акциз - 2019": в Харкові податківці вилучили партію контрафактних сигарет вартістю 1 млн грн. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДФС.

В рамках проведення операції "Акциз - 2019" та розслідування кримінального провадження за ч.1 ст. 204, ст. 227 КК України було встановлено, що на території обласного центру в складському приміщенні однієї з логістичних компаній зберігається партія незаконно виготовлених тютюнових виробів.

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За результатами санкціонованого обшуку вилучено, накладено арешт і передано на зберігання 29,4 тис. пачок незаконно виготовлених контрафактних сигарет без марок акцизного податку України вартістю 1 млн грн.

Триває слідство.

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