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15.08.19 20:59

Нардепів Сюмар та Сочку викликали на допит у ДБР у справі про узурпацію влади

Заступника голови фракції "Народний фронт" у Верховній Раді VIII скликання Вікторію Сюмар викликали на допит до Державного бюро розслідувань як свідка у справі про нібито узурпацію влади.

Нардепів Сюмар та Сочку викликали на допит у ДБР у справі про узурпацію влади

Про це Сюмар повідомила в коментарі Укрінформу, передає Цензор.НЕТ.

"Так, мене викликали на допит як свідка. Справа про узурпацію державної влади, зокрема щодо діяльності коаліції", - зазначила Сюмар.

Допит мав початися у четвер, 15 серпня, о 17-00. 

Окрім того, народний депутат від фракції "Народний фронт" Олександр Сочка також повідомив у Facebook про виклик його на допит у ДБР у четвер, 15 серпня. За його словами, йдеться "про коаліцію".

"Провели допит. Питання про коаліцію. ДБР відкрило справу за заявою Шуфрича до Шевченківського районного суду, який, відповідно, зобов'язав ДБР провести розслідування за двома статтями - захоплення влади і перевищення повноважень", - написав Сочка в коментарях.

Нардепів Сюмар та Сочку викликали на допит у ДБР у справі про узурпацію влади 01

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, провадження відкрито за зверненням народних депутатів Нестора Шуфрича і Василя Німченка. У ньому йдеться про те, що посадові особи, які посідають особливо відповідальне становище в Україні, на думку парламентаріїв-заявників, зловживали службовим становищем і внесли подання на призначення прем'єр-міністра за відсутності коаліції у Верховній Раді.

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