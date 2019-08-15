Оптимізацію кількості комітетів провели виходячи з ефективності їхньої попередньої роботи, - Стефанчук

Про це на брифінгу зазначив координатор першої підготовчої групи, майбутній народний депутат від партії "Слуга народу" Руслан Стефанчук, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"В першу чергу ми взяли ефективність роботи комітетів, яка викладена у статистичну таблицю і подивились, які справді були ефективні, а які - ні. Після цього ми зайнялись питаннями оптимізації", - заявив Стефанчук.

Він відмітив, що підхід було "змінено за напрямками, які необхідно розвивати". Майбутній нардеп СН зазначив, що "жодним чином не скоротили якихось важливих для кожного українця речей, а просто згрупували".

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"Я глибоко переконаний, що комітет є одною з, але не найбільш ефективною, форм співпраці. І тому ми готові запропонувати в рамках парламенту формування груп, формування інших напрямків, де набагато швидше буде ідея від суспільства доходити до конкретної реалізації", - додав Стефанчук.

Нагадаємо, 15 серпня підготовча депутатська група з-поміж новообраних народних депутатів визначила перелік із 23 профільних комітетів Верховної Ради та їх назв. Це на п'ять комітетів менше, порівняно з минулим скликанням.

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