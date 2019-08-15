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15.08.19 22:00

ДБР за заявою Шуфрича і Німченка розслідує "узурпацію державної влади" коаліцією в Раді 8 скликання, - Сюмар

Народну депутатку від НФ Вікторія Сюмар допитали слідчі Державного бюро розслідувань у справі про "узурпацію державної влади" коаліцією у Верховній Раді 8 скликання.

ДБР за заявою Шуфрича і Німченка розслідує "узурпацію державної влади" коаліцією в Раді 8 скликання, - Сюмар

Про це Сюмар повідомляла на своїй сторінці в Фейсбук, інформує Цензор.НЕТ.

"Сходила на допит в ДБР як свідок у справі, порушеній за заявою Шуфрича і Німченка, в якій вони звинувачують коаліцію в Раді 8 скликання в "узурпації державної влади". Жодних деталей допиту розголошувати не маю права. Скажу лише, що таку "процедуру" відбули вже кілька десятків моїх колег з Народного фронту", - написала Сюмар.

Вона зазначила, що слідчі ДБР витрачають багато часу і ресурсів на допити депутатів, розслідуючи "чи узурпували державну владу" депутати коаліції законно обраного парламенту України.

"Думаю, попереду ще багато дивних юридичних формулювань, які в нормальних країнах прямо називають політично мотивованими", - підкреслила нардеп.

ДБР за заявою Шуфрича і Німченка розслідує узурпацію державної влади коаліцією в Раді 8 скликання, - Сюмар 01

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