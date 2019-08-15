Гримчаку і його "помічникові" повідомлено про підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах, - НАБУ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу НАБУ.

Правова кваліфікація дій згаданих осіб - ч. 4 ст. 190 КК України.

"За даними слідства, ці особи шляхом обману заволоділи чужим майном - грошовими коштами - в особливо великому розмірі. Їх викрили та затримали відразу після одержання частини неправомірної вигоди 14 серпня 2019 р, яка була вилучена під час здійснених обшуків", - йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій і вимушено переміщених осіб Юрія Гримчака і його помічника затримали за вимагання хабаря $1,1 млн за "сприяння у вирішенні питань".

Прокурор Юрій Луценко на своїй сторінці в Фейсбук повідомив, що Гримчак і його помічники "вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень".

Міністерство з питань тимчасово окупованих територій і тимчасово переміщених осіб заявило про те, що затримання Гримчака не стосується діяльності міністерства і не пов'язане з виконанням ним посадових обов'язків як заступника міністра. У міністерстві уточнили, що повідомлення про затримання "помічника заступника міністра" не є коректним, оскільки в штатному розкладі МінТОТ немає посади "помічник заступника міністра".